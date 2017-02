Procon-JP diz que clientes de agências do BB não devem pagar taxa de transferência

Os clientes das agências do Banco do Brasil que foram fechadas em João Pessoa não devem arcar com a taxa do serviço de transferência e têm a liberdade de optar para qual unidade deseja levar sua conta, segundo esclarece a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP). O Banco do Brasil fechou quatro agências na Capital e transformou outras duas em postos de atendimento.

O alerta do Procon-JP é, principalmente, para aqueles clientes que utilizam os serviços das agências do Banco do Brasil no Espaço Cultural, Shopping Sul, Mag Shopping, Cabo Branco, Rua Treze de Maio e Centro Administrativo Municipal.

De acordo com Ricardo Holanda, titular do Procon-JP, se algum cliente dessas agências perceber que houve cobrança de taxa de transferência ou não receber a opção da escolha de uma nova agência deve acionar a Secretaria imediatamente para que o banco responda por essas abusividades.

foto: Secom/JP

“O banco não deve responsabilizar o cliente por uma decisão interna. Não deve haver cobrança de nenhuma taxa de transferência e, ao cliente, deve ser dado o direito de escolha por uma nova agência. Também avisamos que o consumidor deve pedir o ressarcimento ao próprio banco se algum pagamento desse tipo já foi verificado”, explicou Ricardo Holanda.

E acrescenta: “Estamos à disposição para intermediar quaisquer problemas, mas já adiantando que autuaremos o banco se verificarmos qualquer denúncia nesse sentido. Estamos recebendo, por parte desses clientes, pedidos de orientações sobre a cobrança de taxas de transferências”.

Antecipação

O Procon-JP já tinha se antecipado para esse tipo de problema desde que houve o anúncio do fechamento de agências.

“Chegamos a nos reunir com representantes do Banco do Brasil para discutir como ficaria essa relação com os clientes. Garantimos aos consumidores que ficaremos atentos a toda e qualquer cobrança indevida, seja em caso de fechamento de agência ou não”, afirmou Ricardo Holanda.

Agências fechadas do BB em João Pessoa

Espaço Cultural – agência 4453

Shopping Sul – agência 4571

Mag Shopping – agência 4636

Cabo Branco – agência 5891

Transformadas em postos de atendimento

Rua Treze de Maio – agência 4020

Centro Administrativo Municipal – agência 5071

Atendimento do Procon-JP:

Sede – segunda-feira a sexta-feira (8h às 14h) na Avenida D. Pedro I, nº 473, Tambiá.

Telefones: segunda-feira a sexta-feira das 8h às 14h: 0800 083 2015, 2314-3040, 3214-3042 ou 3214-3046.

ProconJP-MP – segunda-feira a sexta-feira (8h às 17h) na sede situada no Parque Solon de Lucena, nº 300, Centro.