Princípio de incêndio deixa três pessoas feridas em João Pessoa

Três pessoas ficaram feridas hoje, 18, após um princípio de incêndio em um apartamento no bairro de Tambaú, em João Pessoa.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o problema pode ter acontecido por um serviço de impermeabilização utilizando produtos inflamáveis, que foi realizado nos sofás e poltronas do local.

Não há informações se houve explosão, mas o incidente provocou a queda de parte do forro de gesso.

As três pessoas trabalhavam no apartamento. Duas receberam atendimento no local e a terceira foi levada para o Trauma da capital.

*Com informações da TV Cabo Branco