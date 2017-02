Presidente Joás de Brito recebe visita do deputado Rômulo Gouveia

O deputado federal Rômulo Gouveia (PSD) esteve no Tribunal de Justiça das Paraíba na tarde desta quinta-feira (16) para cumprimentar o presidente da Corte paraibana, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, e renovar a harmonia entre o Poder Judiciário e o Legislativo federal.

“Sempre tive esta postura em relação ao Judiciário, desde a época em que fui vereador, presidente da Câmara em Campina Grande e presidente da Assembleia Legislativa estadual. Hoje, como deputado federal, continuo lutando pelo respeito à Justiça e às leis. Tenho apreço pela investidura do desembargador Joás na Presidência do TJPB e vim reafirmar esta boa relação institucional”, afirmou o deputado.

Ao final do encontro, o presidente do TJPB confirmou as palavras do parlamentar, ressaltando que Rômulo tem relevantes serviços prestados ao Judiciário brasileiro, em geral, e ao paraibano em particular.

“É uma honra receber a visita do deputado federal Rômulo Gouveia. Aliás, Rômulo é um deputado amigo do Judiciário, sempre atento aos pleitos da Justiça na Câmara Federal”, declarou o presidente Joás de Brito.