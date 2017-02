Presidente do TJPB recebe visita do prefeito de Campina Grande

O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, recebeu a visita de cortesia do prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, na manhã desta quinta-feira (9).

O prefeito informou que devido à agenda, não pôde comparecer à solenidade de posse do desembargador e, portanto, fez questão de encontrar-se, pessoalmente, com o magistrado para desejar boa sorte nessa nova missão de conduzir os destinos do TJPB.

“Queremos manter essa boa relação institucional, naturalmente, entre prefeitura e o judiciário, para que possamos atender os anseios da população”, ressaltou Romero Rodrigues.

Além do prefeito, também compareceu à visita o procurador-geral do Município, José Mariz.