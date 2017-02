Presidente do TJPB recebe visita de ex-ministro da Justiça

Foto: Ascom

O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, recebeu, no início da noite desta quinta-feira (9), a visita do ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, que veio à Paraíba para proferir palestra na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Paraíba.

“É uma honra para o Tribunal de Justiça receber a ilustre visita do ex- ministro e brilhante advogado José Eduardo Cardozo, que vem ao nosso Estado ofertar à sociedade acadêmica seu vasto e invejável saber jurídico”, declarou o presidente.

O ministro José Eduardo Cardozo disse, durante o encontro, que estando na Paraíba não poderia deixar de visitar a Corte de Justiça, ao tempo que parabenizou o desembargador Joás pela ascensão à presidência do TJPB.

Foto: Ascom

“É sempre motivo de honra e alegria visitar a Paraíba, estado onde tenho muitos amigos. Aliás, quando me aposentar, pretendo vir morar aqui”, acrescentou o ex-ministro Cardozo.

O encontro entre o ex-ministro e o chefe do Poder Judiciário estadual contou também com as presenças dos desembargadores João Benedito (vice-presidente) e Márcio Murilo, além dos juízes-auxiliares da Presidência Eslú Eloy, Marcial Henrique e José Guedes.