Presidente do TJPB pretende revisar comarcas e diz que vai enfrentar dificuldades

O novo presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Joás de Brito, está fazendo modificações administrativas no TJ-PB. Ele afirmou que tem a “ideia de aderir a alguns critérios objetivos e rigorosos”.

-Já tenho feito modificações administrativas, estou seguindo critérios objetivos rigorosos e tive apoio da magistratura, porque havia uma certa discricionariedade e estou tentando fugir disso para ter critérios objetivos e seguir com uma linha única na administração- adiantou Joás.

Ele também disse que pretende revisar o número de comarcas e vai “enfrentar dificuldades”.

-Isso é uma meta que tenho. Sei que vou enfrentar dificuldades porque é complicada. Não é fácil. Estou fazendo estudos bem elaborados para trazer elementos que possam convencer meus pares- afirmou.

Ele também busca a pacificação dentro do tribunal e afirma que o esforço, neste momento, é com relação aos presos provisórios.

-Dentro do colegiado estou tentando a pacificação e isso vai ser conquistado diariamente. Quando vou para a sessão, tento abraçar, cumprimentar cada um deles. Isso é uma forma de amenizar a situação que estava um pouco difícil no tribunal- concluiu.

Joás fez a declaração durante o lançamento da campanha ‘Tribunal Solidário’, que ocorreu em Campina Grande, para arrecadar alimentos às vítimas da seca no Curimataú e parte do Cariri, onde as chuvas não chegaram ou não reverteram a situação.

As informações repercutiram na Rádio Caturité.