Presidente do TJPB lança a campanha ‘Tribunal Solidário’

Foto: Asom

Famílias da região paraibana situada no Vale do Piancó que sofrem com os efeitos da seca serão auxiliadas por meio da campanha “Tribunal Solidário”, lançada na tarde desta terça-feira (14), pelo presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Joás de Brito Pereira Filho.

Com a campanha, servidores e magistrados que queiram aderir ao gesto solidário podem entregar alimentos que compõem a cesta básica nos postos de arrecadação instalados no TJPB, fóruns da Capital (Cível, Criminal e de Mangabeira) e da região metropolitana (Santa Rita, Bayeux e Cabedelo), até o dia 14 de março.

O presidente da Corte paraibana de Justiça, desembargador Joás de Brito, conclamou a todos a aderirem à campanha. “Precisamos do engajamento de cada um para ajudar o nosso povo paraibano, com este ato de fraternidade e demonstração de amor com o próximo”, disse.

O coordenador da campanha, juiz Ricardo da Costa Freitas, explicou que a iniciativa vai amenizar o sofrimento e a carência de alimentos – realidade de muitas pessoas da região. “É uma contribuição voltada para estas pessoas carentes, que vivem basicamente de uma agricultura de subsistência e que estão muito afetadas pelo período prolongado de estiagem na região”, declarou.

A iniciativa do Tribunal ocorre em adesão à campanha promovida pelo padre Djacy Brasileiro, denominada “Campanha Solidária”, com vista a arrecadar alimentos em favor das famílias vítimas da seca, na região do Vale do Piancó.