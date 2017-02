Presidente do TJ-PB recebe visita da prefeita do Conde

foto: ascom

Nessa quinta-feira (16), o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, recebeu a visita de cortesia da prefeita do município do Conde, Márcia Lucena. Também acompanharam a prefeita o procurador-geral do município, Bruno Richelle, e o secretário de comunicação, Walter Galvão.

A administradora municipal, que assumiu a prefeitura no início do ano, deu os votos de congratulações ao presidente, e aproveitou a oportunidade para iniciar os encaminhamentos para tratar de questões legais que envolvem a cessão do prédio e dos servidores para a instalação do Fórum da comarca do Conde.

“Ainda estamos nos inteirando sobre o funcionamento da prefeitura, mas, no que já é possível, buscamos solucionar os problemas pontuais junto as autoridades”, afimou Márcia Lucena.

Satisfeito com a iniciativa do diálogo, o presidente Joás de Brito já determinou à sua equipe levantamentos e estudos para corrigir essas questões.