Presidente do Senado quer agilidade nas votações das pautas

foto: Pedro França/Agência Senado

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, prometeu celeridade nos trabalhos do Senado. Em entrevista à Rádio Senado, ele disse que pretende conduzir de forma ágil as reformas necessárias e todas as matérias que possam contribuir para o desenvolvimento do país. A intenção é não deixar itens parados na pauta do Senado.

— Todas as questões estão sendo colocadas como uma pauta positiva e propositiva para ajudar o crescimento do Brasil, destravar o Brasil, tirar a burocracia que atrapalha. Não é só aprovar leis novas, mas modificar leis velhas que estão obsoletas — afirmou.

Entre os temas prioritários, citou a questão trabalhista e o projeto que regulariza a terceirização. Para ele, não se trata de prejudicar ninguém, mas de regulamentar uma situação que existe e garantir os direitos dos trabalhadores.

O presidente do Senado disse que o Plenário não ficará com a pauta vazia. Ainda que não haja matérias prontas nas comissões, a intenção é levar os debates para o Plenário mesmo antes que os temas sejam votados nas comissões.

— Não é esconder o debate, não é criar comissões especiais, não é fazer com que matérias sejam votadas extrapauta. Eu vou colocar na pauta mesmo se não tiver ainda sido debatido nas comissões, pelo menos nesse primeiro momento, para que a gente não fique com pauta vazia aqui no Plenário do Senado.

Sobre a análise do nome de Alexandre de Moraes, indicado pelo presidente da República, Michel Temer, para o cargo de ministro do STF, na vaga deixada por Teori Zavascki (1948-2017), Eunício reafirmou que a intenção é de que a sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) seja feita até 22 de fevereiro. Depois, a indicação ainda terá de ser aprovada em Plenário.