Presidente do PSB em CG cogita Gervásio para disputar governo do Estado

foto: Paraibaonline

O presidente do PSB em Campina Grande, Thompson Mariz, falou sobre a sigla cogitar o nome do deputado estadual Gervásio Maia(PSB) para sucessão de Ricardo Coutinho(PSB) no governo do Estado.

– É um nome extraordinário, que tem história política, que tem quatro mandatos de deputado estadual, uma história no Estado de prestação de serviço, um homem sério, uma pessoa dedicada e qualificado para dirigir o Estado, assim como outros- concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.