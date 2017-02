Presidente do PSB em Campina Grande garante que vereador não é independente

O presidente do PSB em Campina Grande, Thompson Mariz, comentou sobre as brigas internas no partido e disse que desde o último pleito eleitoral está sendo difícil reunir todos os membros em uma reunião.

Ele apontou que a última reunião foi inviabilizada por falta de participantes.

– Durante a campanha houve algumas divergências entre grupos internos e estamos tentando conciliar esse grupos para continuar. Confesso que tem sido difícil. Os ranços permanecem e precisam ser apaziguados para fazer um 2018 vitorioso – afirmou.

Foto: Paraibaonline

Thompson comentou sobre as afirmações do vereador Bruno Faustino (PSB) acerca de independência e disse que as declarações não condizem com a realidade, já que Bruno foi eleito pelo partido e se mantém dependente da legenda.

Ele também ressaltou que o contato com o vereador Bruno tem se tornado cada vez mais difícil.

– Não entendo as colocações do Bruno, porque ele foi eleito pelo PSB. É um outro vereador do nosso partido e não podia ter essa postura sem antes ouvir as orientações do partido. Eu tenho procurado ele e ele já não responde mais às minhas mensagens. Não tem sido fácil o contato com ele, mas ele não é independente – frisou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Correio FM.

