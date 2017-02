Presidente da Mitsui Gás visita a Paraíba e destaca crescimento do gás natural

O presidente da empresa Mitsui Gás e Energia do Brasil, Hiroki Toko, esteve em João Pessoa na sexta-feira (10), para conhecer as instalações da Companhia Paraibana de Gás (PBGás), bem como realizar uma visita técnica ao City Gate de Pedras de Fogo e às Centrais de Regulação e Medição (CRM) do Posto Ronaldão e da Cerâmica Elizabeth Porcelanato.

O executivo Hiroki Toko esteve acompanhado do superintendente administrativo e de planejamento da Mitsui Gás, Rikuya Kondoe, do diretor da Mitsui Gás, responsável pela região Nordeste, Ricardo Cavalcanti, além dos diretores da PBGás, George Morais (Presidente), David Mouta (Administração e Finanças) e Carlos Vasconcelos (Técnico Comercial).

O gerente de Operação e Manutenção da PBGás, Adilson Cazarini, explicou em que condições o gás natural chega no City Gate localizado em Pedras de Fogo, onde o gás natural é recebido pela PBGás, sendo de imediato realizada a odorização desse gás (colocação da substância mercaptana que confere ao combustível o já conhecido cheiro de gás), possibilitando assim a sua distribuição pela rede de tubulação da companhia.

Foto: Secom/PB

Durante a visita, Hiroki Toko assistiu a uma apresentação institucional realizada pelo diretor administrativo e financeiro da PBGás, David Mouta, na qual abordou, entre outras coisas, a infraestrutura de distribuição do gás natural que atualmente possui 308 km de tubulação na Paraíba.

O presidente da Mitsui Gás e Energia do Brasil, Hiroki Toko, fez uma avaliação positiva da visita e destacou que, após um período difícil vivenciado pela economia brasileira, vislumbra um clima propício para a retomada do crescimento do gás natural no estado da Paraíba.

“Acredito nas pessoas que fazem a companhia e na energia do gás natural para superar os desafios”, completou, Hiroki Toko.

David Mouta destacou que o gás natural tem uma importante contribuição no país e na Paraíba com o fornecimento de uma energia eficiente e limpa para o setor industrial, comercial, residencial e automotivo.

“Foi uma visita oportuna, pois estreitou ainda mais os nossos laços com a diretoria da Mitsui Gás, que conheceu de perto o trabalho da PBGás e o cenário do gás natural no Estado da Paraíba”, avaliou Mouta.

De acordo com o diretor presidente da PBGás, George Morais, a companhia possui um horizonte que é o de contribuir cada vez mais para o desenvolvimento do Estado, criando valor para a sociedade, para os clientes e seus acionistas. “E na linha desses valores, tivemos hoje uma visita de cortesia que serviu para o estreitamento do relacionamento entre os sócios e a sua integração aos projetos que a PBGás vem realizando e pretende realizar nos próximos anos”, completou.

A Mitsui Gás e Energia do Brasil, que pertence ao grupo multinacional Mitsui &Co. Ltd., do Japão, é um dos três acionistas da PBGás, atuando na Paraíba ao lado da Gaspetro, empresa controlada pela Petrobrás, e do governo estadual. Iniciando suas atividades no Brasil em 2006, a Mitsui Gás vem crescendo bastante no mercado de distribuição de gás natural canalizado e, após a compra de parte das ações da Gaspetro, já está presente em 19 distribuidoras de gás natural no Brasil.

.