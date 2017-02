Presidente da Fiep: “Está sobrando dinheiro no governo federal”

Foto: Paraibaonline

Em entrevista na tarde desta quinta-feira (09), o presidente da FIEP, Buega Gadelha, disse que o Brasil não sofre com problemas de dinheiro, mas sim, com a sua circulação na economia.

Segundo o empresário, as pessoas estão temendo investir no Brasil por causa da onda de medo criada em torno da economia do país.

– No Brasil, a única coisa que não é problema é dinheiro. Está sobrando dinheiro no governo federal, mas falta circulação na economia, porque o povo não esta acreditando. O povo foi levado ao pânico pela mídia – lamentou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.