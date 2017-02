Presidente da Assembleia explica sobre novo horário de funcionamento

O presidente da Assembleia Legislativa, Gervásio Filho (PSB), comentou sobre a decisão de modificação do horário de funcionamento da Casa e destacou que isso se fez necessário, tendo em vista que muitos deputados estaduais voltam para suas bases na sexta-feira e retornam na segunda.

Ele disse que agora a Assembleia vai contar com um expediente de 8h às 18h, o que vai permitir a realização de outras atividades no período da tarde, além das sessões ordinárias.

– Vai permitir com que nós possamos realizar mais atividades, sobretudo nos dias de terça, quarta e quinta, que temos as sessões ordinárias e poderemos ter a realização de outras atividades, sobretudo no período da tarde – colocou.

As informações foram veiculadas na Rádio Arapuan FM.