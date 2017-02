Presidente da AMDE e gerente do Banco do Brasil discutem parcerias em CG

O presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande (AMDE), vereador Nelson Gomes, esteve na manhã desta quinta-feira, 09, reunido com o gerente do Banco do Brasil, Fernando de Souza Ribeiro, para discutir possibilidades de parceria com a entidade municipal.

“Enquanto estiver à frente da AMDE estarei, como sempre, desenvolvendo um trabalho sério e comprometido com a população do nosso município. Além do Banco do Brasil, estaremos dialogando com outros órgãos para juntos podermos oferecer aos campinenses projetos viáveis, que possam gerar emprego e renda, movimentando a nossa economia”, destacou Nelson.

Segundo informou o presidente da AMDE em Campina Grande, Nelson Gomes, durante a reunião o gerente do Banco do Brasil, Fernando de Souza Ribeiro, se comprometeu em fazer um levantamento dos programas sociais já desenvolvidos pela entidade para que possam ser efetivados e implementados, através de parcerias com a AMDE, atendendo tanto a zona urbana quanto a zona rural do município.

“Vamos analisar juntos os projetos que já estão em andamento e também apresentaremos outros que possam ser viabilizados, uma vez que são nos pequenos negócios que ocorrem os grandes impactos que irrigam a nossa economia”, destacou.

Nelson explicou, que desde que assumiu a presidência da Agência Municipal de Desenvolvimento de Campina Grande esteve concentrado, analisando e conhecendo melhor a entidade para poder torna-la cada vez mais viável em seu principal desempenho que é gerar, através de projetos, emprego e renda para quem mais necessita.

“Nenhum administrador pode fazer uma empresa ou entidade alçar voos maiores ou alcançar sucesso se não tiver os pés no chão. Passei esse primeiro mês conhecendo de perto todos os procedimentos para que, a partir de agora, possamos sair em busca de parcerias para viabilizar projetos em prol do povo de Campina e do desenvolvimento econômico da nossa cidade”, pontuou.

O presidente da AMDE revelou ainda que, nos próximos meses, estará buscando apoio junto a bancada dos deputados federais paraibanos para apresentar projetos que visem ao desenvolvimento econômico dos pequenos comerciantes de Campina Grande.

“Estou disposto a dar o meu melhor, com a experiência acumulada que tenho como administrador e como legislador, para que possamos oferecer aos pequenos comerciantes da nossa cidade condições melhores de trabalho e de investimentos”, finalizou Nelson Gomes.