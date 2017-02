Presidente da Aesa fala sobre visita às obras nos reservatórios de Poções e Camalaú

O presidente da Aesa, João Fernandes, relatou as visitas às obras que estão sendo realizadas nas barragens de Poções, em Monteiro, e Camalaú, na cidade de mesmo nome, com o intuito de facilitar a chegada das águas do rio São Francisco no reservatório de Boqueirão e disse que todos os envolvidos estão cumprindo com o seu dever.

Ele destacou que o Ministério Público está cobrando e que a Aesa está fiscalizando, semana a semana, as obras de auxílio.

Foto: Paraibaonline

– Iniciamos por Camalaú, onde há mais de trinta dias uma construtora está fazendo as obras para a passagem das águas. Fomos à Poções e as obras começaram no dia em que o ministro esteve em Campina Grande. Cada um está cumprindo o seu dever. Não somos fiscais de obras, mas estamos acompanhando sistematicamente – frisou.

João afirmou que é preciso que exista cobrança para que as águas cheguem à cidade de Monteiro no prazo combinado com o ministro da Integração, Helder Barbalho, dia 6 de março. Ele também ressaltou a participação da Cagepa e do Dnocs no processo de visitas e de cobrança na agilidade das obras.

*As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.

.