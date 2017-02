Presidente da Aduepb critica mudanças do reitorado para início do ano letivo

O presidente da Aduepb, Nelson Júnior, comentou sobre as modificações propostas pelo reitor da Universidade Estadual da Paraíba, Rangel Júnior, para enfrentar a crise financeira pela qual a instituição está passando.

Ele destacou que várias plenárias estão sendo feitas para ouvir a posição de professores, alunos e servidores da universidade e disse que todos se colocam contrários às proposituras.

Foto: Paraibaonline

Nelson afirmou que o cancelamento de contrato de professores substitutos e o impedimento de ingresso aos cursos da universidade vão fazer com que a instituição tenha a sua importância reduzida diante do Estado.

– Os presentes nessas plenárias não concordam com as políticas apresentadas pelo reitor para enfrentar as crises. O reitor tinha que enfrentar esse debate com mais altivez – pontuou.

*As informações foram concedidas à Rádio Correio FM.

