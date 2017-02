Presidente da ACCG: dinheiro do FGTS chega em boa hora para o comércio

foto: Ascom

O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande, Marcos Procópio acredita que os recursos das contas inativas do FGTS darão um novo fôlego ao comércio de nossa cidade. Segundo Procópio, a liberação desse recurso chega em boa hora, gerando uma expectativa positiva no setor empresarial.

“O dinheiro chega em boa hora nas mãos dos trabalhadores que terão a oportunidade de regularizar eventuais pendências financeiras, seja no pagamento de contas ou na compra de produtos ou serviços”.

O presidente da Associação Comercial acredita que o governo federal acertou em liberar as contas inativas do FGTS e o comércio pode ser um dos setores beneficiados, uma vez que o segmento comercial atende a maior parte das necessidades de consumo da população.

“A economia está em retração e esse momento pode ser o marco inicial para a retomada da confiança e do crescimento das vendas”, observa o dirigente da Associação Comercial.

De acordo com informações divulgadas pela Caixa Econômica Federal, na Paraíba, 163.977 trabalhadores poderão retirar o dinheiro, segundo levantamento da Caixa Econômica Federal. De acordo cinda com a instituição financeira, cerca de R$ 150 milhões estarão disponíveis para saque, a partir do dia 10 de março.

Na Paraíba, a Caixa conta com 45 agências, quatro postos de atendimento, 317 casas lotéricas, 174 correspondentes Caixa Aqui e dois postos de autoatendimento. Ao todo, são 350 equipamentos, terminais de Banco 24h e 72 da Rede Compartilhada com o Banco do Brasil.