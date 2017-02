Prefeitura de Gurjão tem mais de 50 vagas abertas em novo concurso

foto: Abr

Seguem abertas até o dia 5 de março, as inscrições para a Prefeitura de Gurjão. Ao todo são 53 vagas para todos os níveis de escolariedade. Os salários variam de R$ 937,00 a R$ 11,7 mil.

De acordo com o edital, as inscrições seguem até o dia 5 de março e podem ser realizadas no site da organizadora do certame.

As taxas de inscrição variam de R$ 70 a R$ 120, de acordo com os cargos escolhidos pelo candidato. A prova do concurso será aplicada no dia 9 de março, com resultado final previsto para o dia 13 de junho.

Segundo o edital, o concurso é de contratação imediata, além da formação de cadastro reserva com cargos para todos os níveis fundamental, médio e superior.

As oportunidades são destinadas aos cargos de operador de máquinas, agente de limpeza urbana, auxiliar de serviços gerais, coveiro, vigilante, técnico em enfermagem, agente de vigilância sanitária, auxiliar de consultório odontológico, entre outros.