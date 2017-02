Prefeitura de Campina realizará manhã de lazer no Açude Velho

A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer (Sejel), promoverá neste domingo, 12, no entorno do Açude Velho, uma manhã de lazer dentro do projeto “Ruas de Lazer”.

Além da tradicional ciclofaixa, haverá desfile de Troças Carnavalescas, Bois de Carnaval, Escolas de Samba e Bonecos Gigantes.

O público que se fará presente também terá aulas de dança, com os professores do Mexe Campina. A ação contará com o apoio de vários órgãos da PMCG, a exemplo da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP).

As atividades esportivas começam às 6h, com a ciclofaixa e seguem a partir das 8h, com a prévia do bloco Remexe Campina, que desfilará na semana anterior ao carnaval da cidade.

O secretário de Esportes de Campina Grande, Teles Albuquerque, afirmou que a ciclofaixa que funciona aos domingos já se tornou hábito na vida das pessoas todos que participam sabem que na cidade existe uma área de lazer onde as famílias podem se encontrar para momentos de descontração e também para a prática do esporte.

Teles, destacou que as práticas esportivas, aos poucos começam a ganhar importância e significado para a população, ele disse que Campina Grande, já vinha incentivando e que agora incentivará muito mais à população a práticas esportivas, sempre objetivando que ela saia do sedentarismo e evite doenças crônicas.

”O prefeito Romero Rodrigues pensa no bem-estar dos campinenses e não mede esforços quando o assunto é a saúde e a qualidade de vida do povo,” concluiu Teles Albuquerque.