Prefeitura de Campina Grande quer contratar 50 carros-pipa até sexta-feira

foto: reprodução

A Prefeitura de Campina Grande, através da Defesa Civil do município, vai contratar pipeiros para abastecimento de zona rural e urbana de Campina Grande, dentro do acordo com o Ministério da Integração, que tem prazo de 180 dias ao valor de contrato de R$ 9.000,00.

Abaixo seguem dados e todas as informações do processo da iniciativa, que visa a miminizar os efeitos da estiagem em Campina Grande, ampliando as ações de assistência:

Convênio: Ministério da Integração

Prazo da Operação: 180 dias

Valor do contrato: R$9.000,00/mês

Planilha de atendimento definida pela Comissão Gestora dos Recursos

Telefone da Defesa Civil (83) 98795.9851

Endereço: Rua Lino Gomes da Silva, nº 39 – próximo a AABB – Campina Grande-PB

Para concorrer, o motorista deve levar os seguintes documentos:

-Registro Geral (RG);

-CPF,

-Carteira de Habilitação (no mínimo categoria C);

-Cópia de cartão ou extrato de conta corrente em nome do motorista;

-Cópia do PIS/ PASEP (número de contribuinte do INSS);

-Cópia do comprovante de residência.

-Laudo de vistoria da Vigilância Sanitária.

-Cadastro do caminhão na AESA.

Pré-requisitos para o veículo:

-Estar com o licenciamento em dia;

-Possuir placa vermelha;

-Ter capacidade do tanque entre 7 e 10 mil litros;

-Se o motorista não for proprietário do caminhão, apresentar o contrato de locação do veículo com prazo de validade (com firma reconhecida).