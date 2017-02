Prefeito Romero destaca investimentos previstos para o segundo mandato

O prefeito Romero Rodrigues (PSDB) comentou sobre as apresentações de novos projetos para Campina Grande na abertura do ano legislativo na Câmara Municipal de Campina Grande e disse que vídeos em 3D foram preparados para mostrar a planta de um polo comercial para a cidade e do novo Hospital da Criança.

Foto: Leonardo Silva/ Paraibaonline

Romero ressaltou que pretende entregar as casas do Complexo Aluízio Campos, entregar o polo comercial, o Hospital da Criança, a nova sede do Samu e abrir uma escola integral e bilíngue a cada ano, além da complementação do canal de Bodocongó e outros projetos.

O prefeito ainda citou que o investimento dos carros-pipa é mais uma medida de prevenção contra a seca na cidade.

– Pretendemos construir com recursos próprios da Prefeitura um polo de modas na cidade. Será talvez a maior ação do ponto de vista do desenvolvimento econômico de Campina Grande – frisou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

