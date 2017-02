Prefeito de João Pessoa visita obras do Residencial Saturnino de Brito

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, visitou, na manhã desta segunda-feira (6), as obras do Residencial Saturnino de Brito, que vão beneficiar 400 famílias com moradia de qualidade e, principalmente, com segurança contra os riscos históricos de deslizamento de barreira.

O medo de soterramento entre os moradores que viviam na área de risco já ficou para trás quando a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) iniciou as obras para a contenção da barreira e retirou as famílias para casas em segurança com o auxílio-moradia e, agora, na segunda etapa das obras, com a construção dos apartamentos que está em estágio avançado.

“A comunidade aguardava há mais de 50 anos por uma intervenção definitiva como essa que nós estamos fazendo, tanto do ponto de vista da infraestrutura, que permitiu tirarmos as famílias da área que corria risco de desabamento de barreira, como também com os 400 novos apartamentos que estão sendo construídos. Um investimento de mais de R$ 59 milhões, demonstrando nosso compromisso por trabalhar por quem mais precisa, com a habitação e qualidade de vida”, afirmou o prefeito.

O residencial será formado por 400 apartamentos distribuídos em 25 blocos de quatro pavimentos. Neles, vão morar aproximadamente 1.600 pessoas, mas as obras beneficiam, indiretamente, mais de 3 mil pessoas, devido às obras de infraestrutura já realizadas ou em andamento.

A primeira mudança significativa para quem vive na comunidade foi a construção do muro de arrimo. Com esta obra, as pessoas que moravam às margens ou sobre a antiga barreira e sofriam com inundações e riscos de soterramento, durante o período chuvoso, foram retiradas do local e cadastradas.

Além da obra de habitação, toda a infraestrutura da comunidade está recebendo melhorias em saneamento básico, pavimentação, drenagem e área de lazer.

De acordo com a secretária de Habitação do Município, Socorro Gadelha, a comunidade será contemplada com uma via asfaltada, com extensão de dois quilômetros, que margeia todo o muro de arrimo.

“Será mais uma alternativa de acesso para os moradores se deslocarem para o Centro da cidade e os bairros vizinhos. Também haverá espaço para uma ciclovia e faremos toda a recuperação ambiental do local”, esclareceu.

Segurança – O coordenador da Defesa Civil, Noé Estrela, destacou que o órgão considerava a área como a mais crítica da cidade e, embora já tenham ocorrido óbitos em anos anteriores devido aos deslizamentos de barreira, desde 2013, não houve nenhuma ocorrência.

“Aqui era a área que nós considerávamos como a mais crítica de João Pessoa porque as pessoas estavam morando em cima da barreira e a cada ano havia deslizamento. Era necessário fazer a remoção das casas e um monitoramento 24 horas. Agora este cenário está mudando, as pessoas foram retiradas e já foi feita toda a parte da encosta. De 2013 para cá não houve nenhum óbito porque fizemos a remoção das famílias e colocamos em um ambiente seguro”, disse.

Solução para problemas históricos – De acordo com o prefeito Luciano Cartaxo, desde 2013, a Prefeitura vem trabalhando para reduzir o déficit habitacional e garantir mais qualidade de vida para os moradores.

Além disso, o enfrentamento aos problemas de áreas de risco também é uma marca de sua gestão, pois não só a Saturnino de Brito, mas também outros locais, como, por exemplo, o Bairro São José, está recebendo investimentos para acabar, definitivamente com esse problema.

“Nos últimos quatro anos nós tiramos mais de três mil famílias de áreas de risco e esta é mais uma intervenção neste sentido para que a gente possa garantir efetivamente moradia e qualidade de vida e fazendo aquilo que nunca foi feito em João Pessoa, ou seja, enfrentar problemas históricos, como era o caso da Saturnino”, disse.

Luciano Cartaxo garantiu que a previsão de entrega da obra é para o próximo mês de dezembro ou janeiro.

Ele disse também que já foram entregues em sua gestão mais de 4 mil casas e, ainda neste primeiro semestre, a PMJP deve atingir a marca de 6 mil moradias entregues.

“Vamos continuar acompanhando a execução das obras e manter este patamar de investimento mesmo no cenário de adversidade. Temos reduzido o déficit habitacional, pois já entregamos mais de 4 mil casas e neste semestre, vamos chegar a 6 mil. Além, é claro, de fazer investimento importante na regularização fundiária para resolver os problemas de quem moravam há anos na casa mas não tinha a propriedade da casa”, explicou.