Prefeito de João Pessoa garante conversa com vereadora aliada e insatisfeita

foto: Paraibaonline

A vereadora Raissa Lacerda (PSD) demonstrou insatisfação com as medidas tomadas pelo prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PSD), logo no início deste ano, quando ele escolheu sua equipe de governo para o segundo mandato, mas, durante entrevista, ele garantiu que mantém diálogo com os vereadores.

“Eu converso com os vereadores. Isso é rotina de uma Gestão. É rotina do prefeito conversar com o povo, conversar com os vereadores, com os deputados e ter diálogo com a cidade. Isso é muito importante, manter esse ritmo, trabalhando, mas também tendo a oportunidade de conversar com as pessoas. Isso faz parte da nossa administração”, respondeu Cartaxo.

As informações repercutiram na Rádio Correio.