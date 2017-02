Prefeito de João Pessoa evita falar sobre processo eleitoral de 2018

Mesmo com as pesquisas apontando-o como um dos candidatos com boas chances de disputar o governo da Paraíba, o prefeito Luciano Cartaxo (PSB) disse que não quer discutir as pesquisas e muito menos falar sobre o processo eleitoral do próximo ano.

“Eu não vou falar em pesquisa eleitoral a dois anos do pleito. Eu vou falar de gestão, de administração e é por isso que estamos caminhando no rumo certo. João Pessoa está avançando cada vez mais, porque eu sempre coloco como prioridade número um a população e é isso que eu vou fazer”, disse.

O prefeito reforçou ainda que vai seguir o mesmo ritmo de 2015, quando não falou em pleito e só foi tratar do assunto da reeleição em 2016 e já no segundo semestre. Segundo ele, não seria agora que mudaria o posicionamento em relação às eleições de 2018.

“Este ano não há ainda nenhum cenário eleitoral, então não há como discutir pesquisa eleitoral. Eu vou falar de trabalho e de realizações em nossa cidade. Vamos continuar trabalhando, a cidade não pode parar. Temos que manter um ritmo forte de trabalho, entregando obras a diversas famílias. Vamos manter esse foco para fazer o melhor pela nossa cidade e o nosso povo”, destacou Cartaxo.

Contudo, ele confirmou que a oposição formada pelo PSDB, PMDB e o PSD continua firme e forte e foi com essa frente que ganhou as eleições em João Pessoa, no primeiro turno.