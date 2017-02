Prefeito de Guarabira discute parcerias na municipalização de trânsito, em Campina

Na manhã desta segunda-feira, 13, o Prefeito Romero Rodrigues esteve na sede da STTP onde acompanhou a visita técnica do prefeito da cidade de Guarabira, Zenóbio Toscano, de seu vice Marcus Diogo, e do superintendente da STTRANS daquele município, Gilberto Machado .

Os gestores foram recepcionados pelo superintendente Félix Neto, e pelos demais gerentes da STTP, sendo apresentado todas as inovações e soluções tecnológicas que estão sendo aplicadas, a exemplo do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) e do novo talonário eletrônico – RADAR, ambos, como solução integrada para a gestão dos processos administrativos decorrentes de infrações de trânsito.

A cidade de Guarabira ainda está no processo inicial de funcionamento de sua Superintendência de Trânsito, que foi municipalizado recentemente.

O gesto do prefeito Romero Rodrigues objetivou colocar todo o conhecimento dos técnicos da STTP à disposição da STTRANS, a fim de que seja firmada uma parceria que viabilize a estruturação daquele órgão de trânsito do brejo paraibano.

Os gestores de Guarabira também se inteiraram sobre o laboratório digital da STTP, como o funcionamento da fábrica de semáforos, além dos mecanismos para elaboração de projetos para a captação de recursos junto ao Ministério das Cidades, através da execução do PlanMob.

Também participaram do encontro, Roberto Loureiro – gerente administrativo da STTP, o secretário de planejamento André Agra, secretário de serviços urbanos – Geraldo Nobre e outros auxiliares.