População comemora chegada da chuva no Sertão do Estado

Desde o início deste ano, uma das cidades onde mais choveu no interior do Estado foi Diamante.

Por lá, a população comemora a chegada da chuva.

O cheiro do mato, o verde, o céu nublado, a água que começa a correr no rio Piancó… Faz tanto tempo que o público assistiu a essas cenas que o lugar virou ponto turístico.

Foto: Reprodução/ TV Paraíba

Um trecho do rio passa na cidade de Diamante. O município fica na região do Vale, que mais foi beneficiada pelas chuvas do início deste ano no interior do Estado.

Mesmo com as constantes chuvas, Diamante continua sendo abastecida através de carros-pipa e com água de poços artesianos.

Mas, a expectativa é que essa realidade mude logo, já que o município tem registrado chuvas acima de 50mm no mês de fevereiro.

De acordo com os dados da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa), a média acumulada dos 10 primeiros dias do mês é de 54mm.

Devido à cheia do rio, moradores de algumas áreas da zona rural já encontram dificuldades para ter acesso a suas casas.

A água do rio passa por Ibiara, Diamante e já chegou em Itaporanga. Se as chuvas continuarem e o volume aumentar, o rio vai correr até Piancó e, por fim, Coremas, abastecendo o maior açude do Estado.

Do jeito que a chuva está fazendo as pazes com a região, uma coisa é certa: o sertanejo pode seguir sorrindo e esperançoso.

*Com informações da TV Paraíba.

