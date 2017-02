“Política da Paraíba está nebulosa”, declara deputado petista

Em entrevista na tarde desta terça-feira (14), o deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores da Paraíba, Frei Anastácio, comentou as conjunturas políticas e as especulações sobre o sucessor(a) do governador Ricardo Coutinho (PSB).

Anastácio evitou fazer projeções e disse que atualmente a política está “nebulosa”

– Hoje as conjunturas políticas na Paraíba estão nebulosas, mas acredito que essas questões serão afuniladas daqui pra frente – opinou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.