Policiais militares começam a voltar às ruas em Vitória

Policiais militares começaram esta tarde a voltar a patrulhar as ruas de Vitória. Às 16h, um grupo de PMs se apresentou na Praça Oito, na região central, e outro na Rodoviária de Vitória, no bairro Ilha do Príncipe.

Foto: José Cruz/ Agência Brasil

Alguns estão fazendo o policiamento em viaturas e outros a pé.

O tenente-coronel Rodrigo, comandante do Regimento de Polícia Montada, disse que policiais de diferentes batalhões estão se apresentando. São, principalmente, oficiais e praças que estavam de férias e de folga e estão sendo convocados.

“Estão fazendo a chamada geral. Algumas viaturas estavam rodando mais cedo e agora está incorporando mais militares que estavam de férias e de folga. A Polícia Militar quer voltar”, disse.

O governador em exercício, César Colgano, informou, em entrevista à imprensa, que policiais de sete cidades do interior, principalmente no norte do estado, retomaram as atividades.

