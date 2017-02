Polícia prende seis pessoas por tráfico de drogas em operação na cidade de Arara

As Polícias Civil e Militar desencadearam, na manhã desta quarta-feira (8), a Operação Botija, na cidade de Arara, no Brejo Paraibano.

O objetivo foi desarticular uma quadrilha especializada no tráfico de drogas na região. Seis pessoas foram presas em flagrante e entorpecentes foram apreendidos.

De acordo com o delegado da 21ª Seccional, com sede na cidade de Solânea, Diógenes Fernandes, a prisão ocorreu após a Delegacia receber informações de que um grupo criminoso estava atuando no comércio ilegal de drogas na cidade de Arara, mas que fazia distribuição de maconha e cocaína em toda a região do Brejo.

“Após receber estes dados, nós começamos a fazer levantamentos e chegamos a este grupo preso hoje. Eles fazem parte de uma organização criminosa que tem ramificações em João Pessoa e que migraram para a região do Brejo. Entramos com os pedidos de mandados de busca e apreensão e ao realizar, na manhã desta quarta-feira, foi feito o flagrante”, disse a autoridade policial.

Além das prisões, foram apreendidos cocaína, maconha (já embalados para o comércio), balança de precisão, dois revólveres, munição calibre 12, R$ 500 mil em espécie e também notas falsas.

“Junto com tudo que foi apreendido ainda encontramos alguns cigarros contrabandeados. Os presos foram encaminhados para a sede da 21ª Delegacia Seccional para prestar depoimento e o dinheiro em espécie será investigado”, afirmou o delegado Diógenes Fernandes.

Os presos vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e descaminho (pela carga de cigarro contrabandeado).