Polícia intensifica patrulhamento e prende suspeitos com duas armas em João Pessoa

Dois homens foram presos com um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 380, na noite desse domingo (12), durante patrulhamento realizado por policiais da 1ª Companhia de Choque do Batalhão de Operações Especiais (Bope), no Acesso Oeste, rodovia que liga à BR-230 ao centro de João Pessoa.

Os suspeitos, de 42 e 35 anos, foram abordados próximo ao local onde duas pessoas foram baleadas após uma tentativa de assalto.

Foto: Secom/PB

Depois do crime, os policiais do Choque intensificaram as buscas no bairro da Ilha do Bispo, realizando várias abordagens a suspeitos. Em uma delas, a dupla foi flagrada com as armas.

Um dos presos é do bairro de Jaguaribe e o outro do Alto do Mateus.

Eles foram apresentados na Central de Polícia Civil, no Geisel.

.