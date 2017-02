Polícia apreende arma, drogas e colete à prova de balas em João Pessoa

A Polícia Militar apreendeu um revólver, um pacote de cocaína, 35 pedras de crack, 100 gramas de maconha, balança de precisão e um colete à prova de balas, na noite dessa segunda-feira (13), durante rondas no bairro de Mangabeira IV, na zona sul de João Pessoa.

Foto: Secom/PB

Na ação, foi preso Saymon de Souza Frazão, de 26 anos.

De acordo com os policiais da Força Tática do 5º Batalhão, responsáveis pela prisão, a viatura fazia rondas na Rua Santa Clara quando percebeu que o suspeito estava tentando fugir rapidamente ao perceber a presença da viatura.

Na tentativa de fuga, ainda segundo os policiais, ele jogou a arma no telhado de uma casa e as drogas por cima do muro de outra residência do local, mas a ação foi percebida e ele foi preso em flagrante com todo o material.

O acusado foi apresentado na Central de Polícia Civil, no Geisel.

