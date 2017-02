PNDU vai firmar acordo com instituições paraibanas, em Campina Grande

Durante o Seminário de Gestão Estratégica das Águas, que acontece nas próximas quarta-feira (15) e quinta feira (16), em Campina Grande (PB), será assinado um termo de cooperação para a Promoção da Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na Paraíba.

O acordo será celebrado entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), Sebrae Paraíba, Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep), Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e Instituto Alpargatas. O Assessor-Sênior do Pnud no Brasil, Haroldo Machado, participará do evento.

O seminário reunirá dirigentes brasileiros e norte-americanos para discutir estratégias de manejo eficiente dos recursos hídricos que impulsionem o desenvolvimento sustentável da Paraíba e da região Nordeste.

Já os ODS fazem parte de uma agenda mundial adotada por diversos países, composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030.

A agenda conta com um plano de ação para melhorar o planeta e tem a gestão sustentável da água como parte desses objetivos.

“Durante o seminário, iremos discutir uma agenda estratégica, na qual a gestão de recursos hídricos é o tema principal para o desenvolvimento sustentável. Apostar na sustentabilidade é bom para o planeta, para as comunidades e também para os negócios”, destacou o superintendente do Sebrae Paraíba, Walter Aguiar.

Além da assinatura do acordo e da construção da agenda estratégica para a gestão e usos dos recursos hídricos, o Seminário vai contar com diversas palestras de dirigentes norte-americanos e brasileiros.

Será apresentado o projeto Colorado-Big Thompson, uma das obras mais importantes de integração de bacias hidrográficas, com eficiente uso da água para a agricultura, a indústria, o município e doméstico. A apresentação será feita pelo diretor geral da Northern Colorado Water Conservancy District, Eric Wilkinson.

Ainda haverá palestras com o comissário (secretário) de Agricultura do Estado do Colorado (EUA), Don Brown, que irá falar da importância do uso da água na agricultura irrigada e com o diretor-presidente da Energy Management Corporation, Wayne Turnbow, que fará uma apresentação sobre inovação e tecnologia em sistemas elétricos para distribuição e entrega das águas.

O secretário de Recursos Hídricos da Paraíba, João Azevedo, também irá apresentar a visão estadual do processo de gestão das águas e um representante da Agência Nacional de Águas (ANA) falará sobre a visão nacional do processo de gestão da integração de bacias.

“Entendemos que é importante conhecer sobre gestão e precificação da água. Por isso convidamos os técnicos e gestores do Colorado, que tem uma realidade de estiagem semelhante a da Paraíba”, disse o presidente da Fiep e diretor regional do Sesi, Francisco Buega Gadelha.

“Considero primordial a análise da gestão das águas representando as premissas de responsabilidade socioambiental e a sustentabilidade, bem como garantir que estejam em consonância com os Objetivos do Milênio (ODM), estabelecidos pela ONU”, disse Buega Gadelha.

Ele acrescentou que, em setembro do ano passado, ele, o diretor técnico do Sebrae Paraíba, Luiz Alberto Amorim, o presidente da Federação da Agricultura e da Pecuária da Paraíba (Faepa), Mário Borba, e o superintendente do Banco do Nordeste na Paraíba, Wesley Gonçalves Maciel, conheceram de perto o Colorado-Big Thompson e convidaram os gestores do projeto e dirigentes norte-americanos para mostrarem suas experiências na Paraíba.

O seminário será realizado pela Fiep e Sebrae Paraíba, com apoio do Governo do Estado, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, PNUD, Faepa e Sesi. Poderão participar gestores públicos e representantes e técnicos de instituições, universidades e empresários convidados.

Os interessados no tema poderão acompanhar as palestras do primeiro dia do seminário, em tempo real, pela internet. Para isso, é preciso cadastrar-se previamente no site gestaodasaguas.fiepb.com.br.