PMJP antecipa pagamento de fevereiro dos servidores municipais

foto: Secom/JP

Os servidores da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) terão o pagamento dos salários referentes ao mês de fevereiro antecipado para os próximos dias 24 e 25. A mudança nas datas foi definida nesta quinta-feira (09) pelo prefeito Luciano Cartaxo, em virtude do Carnaval.

Na sexta-feira (24), recebem os servidores aposentados e pensionistas da PMJP. Já no sábado (25), será a vez dos trabalhadores da ativa da gestão municipal.

A antecipação foi autorizada pelo prefeito para que os servidores não enfrentem transtornos para receber os salários, já que, de acordo com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), as agências não terão expediente para o público na segunda (27) e terça-feira (28), dias que antecedem o Carnaval. A medida também vai incrementar a economia local, já que os servidores municipais passarão os festejos com dinheiro no bolso.