PMDB reivindica cargo prometido a deputado paraibano

A bancada do PMDB na Câmara Federal colocou o ´pé no bucho´ de Michel Temer e protestou contra a especulada indicação do deputado Aguinaldo Ribeiro (PB) para a liderança do governo na Câmara Federal.

A reação é impessoal. Ou seja, não se trata de veto ao nome de Ribeiro. Os peemedebistas entendem que o PP já está extremamente contemplado no governo.

*fonte: coluna APARTE, com Arimatéa Souza

