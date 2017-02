PMCG emite 140 mil guias para pagamento do IPTU 2017. Assista à entrevista

O secretário de Finanças da Prefeitura de Campina Grande, Joab Pacheco, informou que o carnê de Recolhimento do IPTU 2017 já está sendo distribuído pelos Correios, a partir desta quinta-feira (9), com vencimento para o dia 30 de março, tanto para pagamento da cota única, como para a primeira parcela, nos casos do contribuinte que optar pelo parcelamento.

Joab explicou que o contribuinte que sempre pagou o imposto tem um desconto de 10%, que já vem no carnê. Ainda, ressaltando que a população que está em dívida pode procurar o setor de Tributos da Prefeitura, localizada na avenida Floriano Peixoto, para solicitar a regularização e parcelamento de dívidas posteriores ao ano de 2017.

– Nós estamos à disposição para quem precisar negociar a dívida. Serão enviados 140 mil carnês para o exercício de 2017, que podem ser parcelados em até oito vezes – disse o titular.

Ainda segundo ele, quem desejar antecipar o pagamento pode acessar a internet, digitar o número da inscrição do antigo carnê, emitir a segunda via e efetuar o pagamento ou se dirigir à sede da Secretaria de Finanças e solicitar a impressão da guia.

Confira a entrevista: