PMCG convoca servidores cedidos a outros entes da federação

A Prefeitura Municipal de Campina Grande publicou nesta segunda-feira, 13, decreto que determina a convocação de servidores municipais cedidos a outros entes da federação, para se apresentaram ao órgão de origem na PMCG até o dia 24 de fevereiro.

O objetivo é avaliar a cessão e caso o servidor não compareça, poderá ter o salário suspenso.

Segundo o secretário de Administração, Paulo Roberto Diniz, há cerca de 100 servidores campinenses com permuta em outros municípios ou entidades, e o intuito do prefeito Romero Rodrigues é avaliar se os prefeitos querem permanecer, ou não, com os funcionários de Campina Grande.

– O que queremos é verificar se esse processo de permuta vai continuar existindo nos mandatos dos novos prefeitos e se isto será proveitoso para os dois municípios. Também precisamos saber se esse servidor, que saiu de Campina Grande, continua efetivamente prestando serviço satisfatório. Romero quer que os novos prefeitos tenham direito a serem ouvidos sobre a viabilidade dessas permutas – explicou.

Paulo Roberto ainda ressaltou que após o processo será avaliado se os servidores devem voltar, ou não, aos quadros da Prefeitura de Campina Grande.

