PM apreende arma após abordagem a carro de luxo em Campina Grande

O Grupamento de Ações Táticas Especiais do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar apreendeu mais uma arma de fogo, na madrugada deste sábado (11), durante patrulhamento na cidade de Campina Grande. A apreensão aconteceu após abordagem a um carro BMW.

De acordo com o tenente Agra, que comandou a ação, os policiais realizavam o patrulhamento quando ouviram o Ciop (Centro Integrado de Operações Policiais) informar de que em um bar, no centro da cidade, foram ouvidos disparos de arma de fogo.

As viaturas rapidamente foram até o local e receberam informações de que os suspeitos tinham fugido em um carro BMW preto.

Durante as buscas pelas ruas da cidade, os policiais do Gate abordaram o veículo e apreenderam um revólver calibre .38. A arma estava com um empresário de 30 anos. Ele foi conduzido para a Central de Polícia Civil, em Campina Grande.