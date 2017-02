Pipas com maconha e cocaína são lançadas em presídio de João Pessoa

Bandidos estão usando uma nova tática para arremessar drogas em presídios. O artifício da vez são as pipas.

Foi o que aconteceu neste sábado, 11, na penitenciária Flósculo da Nóbrega, localizada no bairro do Róger em João Pessoa.

Foto: Reprodução/ TV Cabo Branco

Agentes penitenciários encontraram maconha e cocaína armazenadas em quatro pipas que caíram no pátio da unidade prisional. Os brinquedos foram vistos ao longo do dia sobrevoando o local.

Segundo o diretor da penitenciária, David Efraim, “uma pipa foi pega durante a manhã e três à tarde. Quando a linha era solta [no lado de fora do Róger] ela caía dentro do pátio e quando os agentes abriam a pipa, viam que tinha maconha e cocaína escondidas”.

De acordo com o gerente do Sistema Penitenciário do estado, João Paulo Ferreira, este é um novo artifício utilizado para burlar a fiscalização e substituir os arremessos de drogas pelos muros dos presídios.

*Com informações do G1 Paraíba.

