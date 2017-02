´Pedido de vista´ suspende apreciação de ação contra Veneziano no Supremo

Um ´pedido de vista´ do ministro Marco Aurélio de Mello suspendeu o julgamento de `questão de ordem´ na Ação Penal 912, ontem, na 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, na qual é réu o deputado Veneziano Vital do Rêgo (PMDB-PB).

O relator, ministro Luiz Fux, votou para trancar o andamento do processo por ‘ausência de justa causa e inépcia da acusação’.

Dois ministros acompanharam o seu voto: Rosa Weber e Luís Roberto Barroso.

Fux interpretou a existência no caso de “usurpação” da competência do Tribunal de Justiça da Paraíba para supervisionar as investigações, “o que representa vício que contamina as apurações referentes ao detentor de prerrogativa de foro”.

A ação diz respeito à denúncia de fraude em licitação (construção de 300 cisternas) com recursos do governo federal, à época em que era prefeito de Campina Grande (2004/2012).

A ação foi proposta pela Justiça Federal em Campina Grande e teve que ´subir´ para Brasília devido à condição posterior de Veneziano – deputado federal (foro privilegiado).

