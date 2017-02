PC apresenta suspeito e revela mandante de assassinato de comerciante em Bodocongó

A Polícia Civil, através do delegado Antônio Lopes, vai realizar uma entrevista coletiva com a imprensa para apresentar dois suspeitos na participação do assassinato da comerciante Aline Albuquerque da Silva, acontecido no dia 21 de dezembro de 2016, no bairro de Bodocongó, em Campina Grande.

A coletiva acontece nesta quinta-feira, 9, às 10h na Central de Polícia. Para este caso, a polícia denominou Operação Farsa.

Além da apresentação dos suspeitos, a polícia ainda vai revelar quem foi o mandante do crime, que se encontra foragido, o motivo do nome da operação e outros detalhes.

Foto: Reprodução/ TV Paraíba

Aline foi assassinada em frente aos filhos e ao marido quando chegava na casa dela no bairro de Bodocongó. Ela foi abordada por um homem que usava um casaco azul.

Ele teria chegado ao local, anunciado o assalto, mas no primeiro momento não mostrou a arma. Ela teria tentado entrar em casa, quando o acusado sacou o revólver e efetuou o primeiro disparo na cabeça dela. Quando a vítima caiu, outro tiro foi realizado.

O acusado fugiu do local sem levar nada, e segundo a PM um comparsa o esperava, em uma moto, próximo ao local do homicídio.

Dias após o assassinato, o executor se apresentou à polícia, acompanhado de um advogado, e disse que “cometeu o crime porque ela devia uma quantia em dinheiro a ele”. Segundo a polícia, o valor era inferior a R$ 300.

Mais detalhes ao longo do dia no PARAIBAONLINE.

.