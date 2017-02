PBVest prepara edital 2017 para este mês de fevereiro

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEE), deve lançar, no fim deste mês, o novo edital do Pré-vestibular Social (PBvest).

Neste ano, serão oferecidas seis mil vagas presenciais nos 40 polos existentes nas 14 Gerências Regionais de Educação (GREs) do Estado, além das aulas abertas ao público, pela internet. As aulas devem começar em março.

A edição 2016 do PBVest teve várias aprovações de destaque no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Estado.

Entre os alunos do PBVest aprovados no último Enem estão cinco estudantes do polo de Sousa, que passaram para o curso de Direito. Bruno Lopes da Silva, Esther Marques Rocha, Francisco Dario Sobrinho Júnior, Rayane Estrela de Almeida e Júnior Dário vão estudar na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

No mesmo polo, o PBVest aprovou a aluna Jamile Santos Amaro no curso de Odontologia. Ela também vai estudar na UFCG.

Já na regional de Cuité (4ª GRE), a aluna do PBVest Danieli Soares Lima obteve 900 pontos na redação do Enem e foi aprovada em 2º lugar no curso de Física, da UFCG. O aluno João Jemerson passou em 1º lugar no curso de Geografia da UFCG.

Seis anos de atuação – Desde 2011, o Pré-vestibular Social, promovido pelo Governo do Estado, já foi acessado mais de 1 milhão e 200 mil vezes. Usuários de 1.318 cidades brasileiras entraram no Portal do PBVest durante esse período, além dos registros com origem em 73 países.

De acordo com a última pesquisa realizada pelos coordenadores do programa, 96,3% dos alunos consideraram o Portal: bom, muito bom ou excelente.

Quanto à atuação dos professores do PBVest, os alunos consideraram a atuação deles: boa, muito boa ou excelente. As cidades que mais acessam o portal são: João Pessoa, Campina Grande, Alagoa Grande, Patos, Sousa, Recife (PE), Cajazeiras, Pombal e Rio de Janeiro (RJ).