Parque da Lagoa é o local mais visitado por turistas, aponta pesquisa do Fecomércio

foto: reprodução yotube

O impacto provocado por uma grande obra na vida da população nem sempre é apenas a qualidade de vida que ela pode proporcionar, mas também a melhoria inclusive de índices econômicos.

Este é o caso do novo Parque da Lagoa, considerado o ponto turístico mais visitado com 50,89 dos votos através da Pesquisa Anual do Desempenho do Turismo na Região Metropolitana de João Pessoa (RMJP) do Instituto Fecomércio de Pesquisas Econômicas e Sociais da Paraíba.

Desde sua completa revitalização, realizada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), o Parque da Lagoa trouxe vida para o Centro da capital paraibana, mostrando que nem só de praias vive o turismo na região Nordeste, resgatando a identidade histórica e cultural da cidade. A mesma pesquisa realizada em 2016, apontava a Lagoa em sétimo lugar no ranking com apenas com 28,25%.

O objetivo da pesquisa é apresentar os principais indicadores da atividade turística na Região Metropolitana de João Pessoa, além de traçar um perfil do turista que visitou a capital paraibana e municípios circunvizinhos no final do ano de 2016 e início do ano de 2017.

Os resultados obtidos nesse levantamento são capazes de orientar o planejamento da atividade turística, estabelecendo estimativas para o futuro da atividade de modo a auxiliar os investidores e o trade de um modo geral nas tomadas de decisões e controle do sistema turístico.

A pesquisa de campo foi realizada no período de 28 de dezembro de 2016 a 13 de janeiro de 2017 e ouviu 663 turistas, consultados de forma aleatória, em diversos pontos da RMJP, a exemplo do aeroporto, terminal rodoviário e nos diversos pontos turísticos instalados nas cidades que compõem a RMJP, com destaque para a cidade de João Pessoa.