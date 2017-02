Parlamentares da CMJP definem data para o nício do ano legislativo

Os trabalhos legislativos da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) vão iniciar próximo dia 7.

Foi o que ficou determinado após reunião entre a Mesa Diretora da Casa e líderes partidários, durante a manhã desta quarta-feira (15).

Na ocasião, ainda foram discutidos assuntos como o início de sessões itinerantes e a atualização de legislações internas e municipais.

De acordo com o presidente da CMJP, vereador Marcos Vinícius (PSDB), a abertura dos trabalhos contará com a presença do prefeito da Capital, Luciano Cartaxo (PSD).

Segundo o chefe do Legislativo, os parlamentares da Casa estão ansiosos pelo início do Período Legislativo.

“Os vereadores estão com muita vontade de trabalhar, será uma Legislatura muito importante para o desenvolvimento da cidade de João Pessoa”, destacou.

Marcos Vinícius garantiu também a conclusão da reforma no prédio da Casa até a data acordada para o início dos trabalhos e enfatizou que algumas das modificações estão sendo feitas no sentido de promover mais qualidade de trabalho para os profissionais da imprensa pessoense.

“Estamos reunindo esforços para dar maiores condições de trabalho aos profissionais, consequentemente, esse trabalho será refletido em prol da população”, afirmou.

Ficou acordado que Comissões Especiais serão criadas para a atualização de legislações internas e municipais.

Uma para a discussão do Regimento Interno da Casa, no qual o presidente da Comissão será indicado por um membro da bancada de situação, e outra para o debate da Lei Orgânica Municipal, para a qual o presidente será indicado por um membro da oposição da Casa.

Ambas Comissões serão compostas por seis parlamentares, divididos igualmente entre situação e oposição.

“Essa nova Gestão está encarando de frente temas importantes, como a atualização do Regimento Interno e Lei Orgânica, dando um caráter mais científico às legislações. São temas que merecem ser discutidos. Marcos Vinícius tem realizado reuniões, a exemplo desta, e tem nos mostrado a necessidade de ouvir todos os parlamentares”, enfatizou o líder da oposição na Casa, vereador Bruno Farias (PPS).

Foi deliberado também que a primeira sessão itinerante será no bairro de Mangabeira, em 30 março. O local e horário da sessão ainda serão definidos e anunciados no Portal CMJP. Foi decidido também que as reuniões de Comissões da Casa serão transmitidas pela TV Câmara JP, ao vivo.

Ainda participaram da reunião: a vereadora Raíssa Lacerda (PSD); os vereadores Bosquinho (PSC), João dos Santos (PR), Helton Renê (PC do B), Eduardo Carneiro (PRTB), Fernando Milanez Neto (PTB), Damásio Franca (PP), Léo Bezerra (PSB), Bispo José Luiz (PRB), Lucas de Brito (PSL), Pedro Alberto Coutinho (PHS), Humberto Pontes (PT do B) e Dinho (PMN); além do Diretor-geral da CMJP, Carlos Santos; o Procurador da Casa, Antônio Paulo Rolim; o Secretário Legislativo, Rodrigo Paulo Neto; e o secretário de Comunicação da CMJP, Janildo Silva.