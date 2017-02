Para presidente da CMCG, eleição do 2º biênio não é prioridade

Foto: Paraibaonline

Recentemente, em entrevista à imprensa campinense, o vereador Marinaldo Cardoso (PRB) revelou estar esperançoso na sua eleição para presidir o Legislativo campinense no 2º biênio da atual legislatura – 2019/2020.

Ele frisou que a presidente da Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG), Ivonete Ludgério (PSD), chamará os vereadores que queiram discutir no momento oportuno.

Indagada sobre a possibilidade de apresentar projeto na Casa que tenha o objetivo de não permitir a reeleição do vereador que ocupe o cargo de presidente da Câmara campinense, Ivonete declarou que essas questões não são prioridades.

– Estamos preocupados hoje com as demandas mais importantes. Acredito que essa questão de eleição de Câmara, de quem é votado e de quem não é votado, não é prioridade para Mesa Diretora – enfatizou.

Ludgério também declarou que mudanças na Casa Félix Araújo foram iniciadas no dia 1º de janeiro quando estabeleceu que parlamentares teriam igualdade em termo de espaço para debates e que não trabalharia com a figura do presidente como destaque.

Segundo a parlamentar, os desafios é manter a estrutura da Câmara com igualde e compromisso com Campina Grande.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.