Ouvidoria Popular da CMJP vai intermediar problemas das comunidades

foto: ascom

O vereador Eduardo Carneiro (PRTB) implantou a Ouvidoria Popular, que vem realizando desde a última terça-feira (13) visitas em alguns bairros da Capital para dialogar com os moradores, associações e entidades de classe.

Essa ação parlamentar tem como foco principal fazer um diagnóstico dos problemas vividos pelas comunidades e, com base nas reclamações e propostas dos moradores, elaborar um planejamento de trabalho e consequentemente proposituras que serão apresentadas na Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP).

Eduardo Carneiro explica que o trabalho da Ouvidoria Popular é feito por regiões, estabelecendo previamente as comunidades que serão visitadas.

“A Ouvidoria é uma ação importante do nosso mandato que já está em prática. Os moradores apresentam suas demandas e sugestões que possam melhorar, por exemplo, o bairro onde eles residem. A partir daí, com base nesses dados, nós elaboramos Projetos de Lei (PL) e requerimentos”, reforça.

Segundo ele, a primeira visita da Ouvidoria aconteceu na comunidade São Luís no bairro do Bessa, onde os moradores estão apreensivos pelo fato do local ser uma área de preservação ambiental.

“Os moradores solicitaram a intervenção do nosso mandato nesse caso. Vamos procurar os órgãos competentes para tentar encontrar uma solução para o problema”, finaliza o vereador.