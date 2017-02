Os ´caciques´ mandam nos partidos políticos

foto: reprodução

Quase 80% das organizações partidárias municipais no Brasil são comandadas por comissões provisórias, conforme levantamento realizado pelo jornal O Estado de São Paulo, com base em dados do TSE.

Das 75.800 estruturas partidárias municipais existentes em todo o País, 59.600 têm comando provisório.

Em nível regional, mais da metade (56,14%) das estruturas estaduais das siglas é presidida por colegiados provisórios.

Essas comissões provisórias são usadas pelas cúpulas dos partidos para a centralização do controle das legendas.

São nomeadas e destituídas em Estados e municípios conforme determinação dos ´caciques´ partidários.

No caso dos diretórios definitivos, eles são eleitos por meio de convenções, com a participação de um número maior de integrantes da sigla, e têm mandatos com prazo determinado.

Pelas normas atuais, as comissões provisórias podem funcionar por tempo indeterminado.

O TSE editou norma, que entrará em vigor no dia 3 de março, para limitar o seu funcionamento a, no máximo, 120 dias.

Mas já tramita celeremente no Congresso Nacional um projeto de lei que visa tornar inócua a decisão do TSE.

O PR e o PRB atuam através de comissões provisórias estaduais em todos os Estados do País e no Distrito Federal.

No caso do Partido da República, são 4.459 comissões municipais provisórias.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatea Souza

Para ler a coluna inteira, acesse aqui:

http://paraibaonline.net.br/p_aparte/