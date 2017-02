Organização criminosa é desarticulada no Agreste paraibano

A Polícia Civil da Paraíba, por meio de um trabalho investigativo de policiais da 11ª Delegacia Seccional de Queimadas/Núcleo de Homicídios de Queimadas, e a Delegacia de Riacho de Santo Antônio, no Agreste paraibano, desencadeou, na manhã desta quinta-feira (9), a Operação Sufrágio, na qual foram cumpridos quatro mandados de prisões temporárias e apreendidas três armas e vasta munição de diversos calibres, além da efetivação de quatro mandados de busca e apreensão.

De acordo com informações policiais, a ação foi realizada no município de Riacho de Santo Antônio, sendo resultado de uma investigação minuciosa de um duplo homicídio ocorrido no dia 14 de outubro de 2016, tendo por vítimas Carlos Henrique Rodrigues Matias e José Carlos da Silva.

A operação recebeu a denominação de Sufrágio pelo fato do crime ter ligação com brigas políticas no período que antecedeu o pleito municipal de 2016, naquele município.

Foram presos Adailton Vagner Ferreira Gomes, Nagib Janio Pereira Silva, Acioly Cleiton Ferreira da Silva e Cícero Macedo Alves, este último conhecido por Jesus de Canudos.

Os presos foram encaminhados para prestarem depoimentos e em seguida serão levados para Audiência de Custódia.