Operação de combate ao tráfico de drogas é realizada em comunidade de João Pessoa

A Polícia Militar deflagrou uma operação de combate ao tráfico de drogas na comunidade do Sítio, no bairro do Rangel, em João Pessoa, e apreendeu 2 kg de maconha, 3 balanças de precisão e um revólver, nessa segunda-feira (13).

Foto: Secom/PB

A droga foi apreendida quando os policiais que participavam da operação abordaram um homem de 28 anos, na frente de uma casa que funcionava como ponto de venda de drogas.

A maconha estava em dois tabletes grandes e ainda seria preparada para a venda. Além do tráfico, a operação teve o objetivo de combater também os roubos e homicídios na região.

O suspeito preso com as drogas foi apresentado na Central de Polícia Civil, no Geisel.

