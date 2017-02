Oito internos fogem do Centro Educacional em Sousa

foto: reprodução

Continuam foragidos oito internos do Centro Educacional do Adolescente (CEA) de Sousa, que fugiram no início da noite deste domingo. Segundo informações da Polícia Militar, os moradores do entorno do centro flagraram o momento em que os adolescente pularam o muro.

No dia 9 de fevereiro, agentes socioeducativos paralisaram as atividades por melhores condições de trabalho e pagamento do vale-alimentação, que até então estava em atraso.

A Fundação Desenvolvimento da Criança e do Adolescente Alice Almeida (Fundac) iniciou um processo de seleção para contratar pelo menos 400 novos agentes para resolver o problema. A seleção está em fase de avaliação de currículos.